SOS Reptiel in financiële problemen door lockdown: “Geen inkomsten meer, en dat in volle verbouwing” Bart Boterman

22 april 2020

12u13 11 Ichtegem Steeds meer asielen en dierenopvangcentra raken in de problemen nu de lockdownmaatregelen al meer dan een maand van kracht zijn. Bij SOS Reptiel in Ichtegem wordt de situatie stilaan onhoudbaar. “Benefieten en opleidingen zijn geschrapt dus de inkomsten vallen volledig weg. En dat terwijl we net in volle verbouwing zitten. Intussen moeten onze 326 reptielen ook gevoederd worden. Het ziet er met andere woorden niet goed uit", zegt Mario Goes van SOS Reptiel.

Naast giften, haalt SOS Reptiel zijn inkomsten hoofdzakelijk uit benefietavonden en opleidingen. “Zo geven we onder meer cursussen aan faculteiten dierenverzorging en in provinciale opleidingscentra voor hulpdiensten. Daar krijgen bijvoorbeeld brandweermannen een opleiding over hoe ze een ontsnapte slang moeten vangen. Sinds de lockdown kan dat allemaal niet meer doorgaan. Er komt met andere woorden geen geld meer op onze rekening terecht”, vertelt Mario Goes, de bezieler van SOS Reptiel.

Ongelegen

Het reptielenasiel verhuisde vorig jaar van Houtave bij Zuienkerke naar een nieuw pand in Ichtegem, langs de Torhoutbaan. “Maar we zijn nog volop aan het verbouwen. Zo hebben we sinds kort een zwembad voor onze waterschildpadden. Net op tijd, want de dieren zijn ontwaakt uit hun winterslaap. Er zijn daarentegen nog heel wat dringende verbouwingswerken nodig. Wie verbouwt, weet dat dat handenvol geld kost. Niemand had de coronacrisis kunnen voorzien en niemand treft schuld, maar voor ons is dit het slechtst mogelijke moment voor een lockdown. De centen zijn nagenoeg op”, gaat Goes verder.

Steun

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) beloofde nochtans 3.000 euro per dierenasiel om de crisis te overbruggen. “Dat is in elk geval een mooi gebaar van de minister, maar dat zal jammer genoeg niet volstaan om de kosten te dekken. Onze verbouwingen moeten ondanks deze financiële perikelen vooruit, anders dreigt onze werking volledig vast te lopen en komt het dierenwelzijn in het gedrang.” In het opvangcentrum zitten 326 reptielen waaronder hagedissen, krokodillen, slangen, schildpadden en gekko’s. “Veel van deze dieren mogen bij wet niet meer door particulieren gehouden worden en komen dus nooit meer vrij ter adoptie. Ze blijven bij ons tot ze uiteindelijk door ouderdom sterven. Sommige schildpadden worden tot honderd jaar oud en intussen moeten ze de hele tijd gevoederd worden”, besluit Mario Goes.

Doneren

Hij wijst graag nog eens wijst op het rekeningnummer BE40 7512 0991 0363 voor donaties. Ook sponsoring van verbouwingsmateriaal door bedrijven is mogelijk. Meer info op www.sosreptiel.be.