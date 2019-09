SIGO vervult opnieuw hoofdrol tijdens Rode Neuzen-actie Timmy Van Assche

14 september 2019

12u03 3 Ichtegem Het Sint-Godelievecollege van Eernegem neemt ook dit jaar weer een voortrekkersrol op zich tijdens de Rode Neuzen Dag. Vorig jaar al waren ze dé Rode Neuzenschool van West-Vlaanderen met een ingezamelde som van maar liefst 16.000 euro.

Het concept van de Rode Neuzen Dag is intussen bekend: door middel van een reeks (particuliere) initiatieven wordt geld ingezameld voor het goede doel. Op zaterdag 28 september organiseert het SIGO een Rode Neuzen kick-off-fuif. Eerst is er de zogenaamde ‘pre-fuif’ van 18 tot 21.30 uur, speciaal voor 12- tot 15-jarigen. De grote fuif begint om 22 uur met speciale gast Sven Ornelis en Discobar In-Motion. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via rodeneuzenkickoffsigo@gmail.com of in frituur Friet@home (Stationsstraat 15) in Eernegem of 3D Lunch (Markt 16) in Gistel. Aan de deur kost een kaartje 10 euro. Het SIGO zal de komende tijd nog meer acties op poten zetten.