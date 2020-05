SIGO Eernegem is klaar voor heropstart: gemeente en lokale zelfstandige schenken in totaal 150 mondmaskers Timmy Van Assche

07 mei 2020

16u31 0 Ichtegem Het SIGO van Eernegem zegt klaar te zijn voor een heropstart van de lessen. De gemeente schenkt de school alvast mondmaskers, maar ook de lokale zelfstandige Geert Pascal schiet het SIGO te hulp.

Tegen eind mei zou het de afdeling van het Sint-Godelievecollege (SIGO) in Eernegem, dat gekoppeld is aan het SIGO van Gistel, terug leerlingen mogen ontvangen. Normaal gezien volgen hier honderd leerlingen les verspreid over het eerste en tweede leerjaar. Eind deze maand zou het tweede jaar naar de schoolbanken terugkeren, goed voor zowat vijftig leerlingen. “Zij zullen verspreid over vier halve dagen les krijgen", vertelt pedagogisch directeur Koen Neuvroen. “Kijk, alle personeelsleden van SIGO Eernegem en Gistel zitten volop aan de laatste voorbereidingen voor de opstart van de school. We hebben al met verschillende teams van de school overlegd. We betrekken er iedereen bij zodat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Als directeur ben ik alvast fier op mijn team.”

Mondmaskers

Naast de organisatie van de zogenaamde contactbubbels, de verschillende lesgroepen zeg maar, moet er ook ingezet worden op hygiëne en veiligheid met de aankoop van bijvoorbeeld handgels. De gemeente Ichtegem schenkt het SIGO van Eernegem alvast vijftig mondmaskers. “We geven vanuit de school aan elk personeelslid een mondmasker. We verwachten dat de leerlingen zelf voor een mondmasker zorgen”, gaat Neuvroen door. “We zijn blij met de schenking vanuit de gemeente. Bovendien krijgen we nog eens honderd mondmaskers van Geert Pascal, een plaatselijke zelfstandige. Ook al vragen we de leerlingen zelf een mondmasker te voorzien, toch willen wij er voor hen op voorraad hebben. De vraag is: zal iedereen wel een mondmasker hebben? Het kan zijn, om welke reden dan ook, dat leerlingen er toch geen hebben kunnen aanschaffen. Wel, dan kunnen wij alsnog bijspringen. Bovendien zijn de mondmaskers geen wasbare exemplaren. Als je ze netjes opbergt, in een enveloppe bijvoorbeeld, kan je ze na enkele dagen wel opnieuw gebruiken. Een voorraad mondmaskers hebben is dus geen overbodige luxe.”

Burgerzin

Geert Pascal, uitbater van een tankstation in de Westkerkestraat en verhuurder van springkastelen, licht toe. “Ik had nog een overschot aan mondmaskers liggen en nam contact op met de school. Op die manier wil ik mijn steentje bijdragen in de strijd tegen corona en mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik hoop de school alvast te kunnen helpen”, zegt Pascal, die ook in de gemeentepolitiek actief was.