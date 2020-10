Samana en Beweging.net vragen extra aandacht voor comfortabele voetpaden Timmy Van Assche

13 oktober 2020

17u15 0 Ichtegem Samana, de organisatie voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers, en het christelijk netwerk Beweging.net vragen het lokaal bestuur van Ichtegem om meer aandacht te schenken aan comfort van voetpaden. Schepen Cobbaert geeft aan hun oproep gehoor.

Een put, een losliggende tegel of een omhoog stekend dekseltje: ogenschijnlijk kleine hindernissen verminderen het comfort van wandelaars. “Een gezonde voetganger staat er niet altijd bij stil dat hij of zij voortdurend langs hindernissen manoeuvreert. Maar als je een buggy duwt, is het al een ander verhaal. En voor minder mobiele mensen betekent elk klein obstakel een gevaar om te vallen", laten de lokale afdelingen van Samana en Beweging.net weten. “De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor veilige fietspaden - en maar goed ook -, maar die omslag is ook nodig voor voetpaden. Het begint al bij het ontwerp van een nieuwe straat. Voetgangers zijn de grootste groep weggebruikers, geef hen meer comfort. Als een voetpad goed is voor minder mobiele mensen, is het goed voor iedereen. Om goed te kunnen passeren met een kinderwagen, een rolstoel of een rollator, is er minstens 1,20 meter vrije ruimte nodig.”

Specifiek vragen Samana en Beweging.net verlaagde borduren bij zebrapaden, zoals in de Spoorwegstraat, en voetpaden zonder obstakels. “Voetpaden krijgen zeker en vast de nodige aandacht. In onze meerjarenplanning voorzien we het aanzienlijke bedrag van 800.000 euro voor herstel en onderhoud”, zegt schepen van Openbare Werken Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Verder staat mijn deur altijd open voor een gesprek, onderhoud en suggesties om bepaalde situaties of problemen aan te kaarten.”