Ruimtelijk Uitvoeringsplan Veldwegel bekrachtigd in gemeenteraad



11 september 2019

Ichtegem Het ruimtelijk uitvoeringsplan Veldwegel werd definitief vastgelegd.

Daarbij komen in een eerste fase 66 woningen in het gebied tussen de Eernegemse Bruggestraat, Oude Bruggeweg, Achterstaat, Ooievaarstraat en Aartrijkestraat. In de toekomst is er ruimte voor in totaal honderd woningen. De verkaveling zelf wordt uitgevoerd door de West-Vlaamse Intercommunale WVI.