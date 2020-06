Restafvalcijfer per inwoner gaat naar omlaag Timmy Van Assche

10 juni 2020

20u26 0 Ichtegem Het restafvalcijfer van Ichtegem is met tien kilogram gedaald. Dat laat bevoegd schepen Celesta Muylle (WIT) weten.

In 2018 bedroeg het restafvalcijfer per inwoner nog 189 kilogram. In 2019 zakte dit aantal naar 179 kilogram. “Een bemoedigend resultaat, maar we hebben nog eens een daling van 43 kilogram nodig om aan het streefcijfer te komen", zegt Muylle. “De grootste reden voor de daling zit hem bij de uitbreiding van de PMD-zak.”