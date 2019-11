Regenweer verstoort optocht van Sint-Maarten, maar kindershow in sporthal maakt er toch leuke middag van Timmy Van Assche

03 november 2019

15u35 1 Ichtegem De goedhartige Sint-Maarten en zijn hulpjes zijn terug in het land en dat zullen ze in Ichtegem geweten hebben. De kindershow in de sporthal lokte zowat 300 mama’s, papa’s en kinderen, maar door het slechte weer werd de voorafgaande optocht met Sint-Maarten wel afgelast.

Ichtegem staat voor een drukke week met tal van activiteiten in het kader van Sint-Maarten. Hoogtepunt is zoals elk jaar de Bietenstoet van aanstaande vrijdagavond. Maar de festiviteiten startten zondag met een toffe show voor kinderen in de sporthal, waarbij Sint-Maarten en zijn Pieten voor een leuke middag zorgden. Alle kinderen kregen ook een cadeautje mee naar huis. Spijtig: de voorafgaande optocht met de Sint en zijn paard, van dorpshuis de Ster naar de sporthal, werd afgelast door het slechte weer. “Al 41 jaar richten we de optocht en kindershow in, maar het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de stoet wordt afgelast”, zegt Willy Hosten van de medeorganiserende Gezinsbond. “Hoe dan ook beleefde iedereen een gezellige middag.”