Raadslid Patrik Wellekens verklaart succes van Vlaams Belang: “Mensen zijn betutteling beu” Timmy Van Assche

27 mei 2019

16u10 0 Ichtegem Ook in het hinterland is het succes van Vlaams Belang groot. Zowel voor de Kamer als het Vlaams parlement schoot de partij in het kanton Gistel met meer dan 18 procent omhoog. “Traditionele partijen hebben het thema migratie niet als problematisch beschouwd. Maar de man en vrouw in de straat zien dat anders”, zegt raadslid Patrik Wellekens van Ichtegem.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde Vlaams Belang in Ichtegem met een beperkte lijst verrassend een zitje in de gemeenteraad. Het scheelde zelfs niet zo gek veel of de partij pakte nog een tweede zetel. Dat resultaat was de partijtop niet ontgaan en verkozene Patrik Wellekens mocht zo op de Vlaamse kieslijst postvatten. Zijn vrouw Jeanique Devriendt stond in de opvolgerslijst voor de Kamer. Toch is het verschil met vijf jaar geleden gigantisch. In het kanton Gistel, waar ook Ichtegem en Oudenburg tot behoren, steeg Vlaams Belang van 4,73 naar 20,39 procent voor de Kamer en van 4,75 naar 23,05 procent in het Vlaams Parlement. Wellekens, 6.855 voorkeurstemmen, en Devriendt, 5.084 stuks, raakten niet verkozen. “Maar we zijn wel ongelooflijk tevreden met dit resultaat. Dit is een uitstekende zaak voor de partij. Ons doel was zoveel mogelijk stemmen verzamelen en daar zijn we toch mooi in geslaagd”, vertelt Wellekens.

“Waarom we in de regio zo goed scoren? Mensen zijn de betutteling zo moe. ‘Je moet dit’, ‘je moet dat’, we worden om de oren geslagen met regeltjes en verplichtingen. We dienen niet alleen om belastingen te betalen, hé, veel burgers voelen zich niet meer dan een melkkoe. Tegelijk stijgen de rekeningen alsmaar. En ook migratie leeft onder de inwoners. Traditionele partijen beschouwden het thema migratie niet als iets problematisch, maar de man en vrouw in de straat zien dit helemaal anders. Laat me nog eens duidelijk zijn: Vlaams Belang is niet racistisch, wel realistisch. Ook op sociaal gebied horen de mensen steeds hetzelfde verhaal en toch piekeren ze over hun pensioen en de facturen.” Wellekens ziet ook een grote rol weggelegd voor sociale media. “Die waren ons koerspaard in de campagne. En de verjonging die voorzitter Tom Van Grieken doorvoerde, heeft duidelijk gewerkt. Overal waar ik nu kom om bedankaffiches op te hangen, toeteren mensen of steken ze hun duim omhoog. Niemand is nog beschaamd om toe te geven dat ze op Vlaams Belang hebben gestemd."