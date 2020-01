Politieman gewond tijdens interventie voor partnergeweld in Bekegem Bart Boterman

17 januari 2020

17u24 96 Ichtegem In de Doornhoekstraat in Bekegem, een deelgemeente van Ichtegem, is vrijdagnamiddag een politieman gewond geraakt tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. De agent van de Lokale Politie Kouter werd met de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Iets voor 16 uur kwamen bij de woning twee combi’s in volle vaart aangereden na een oproep voor partnergeweld. Toen de politie tussenbeide kwam, liep de situatie uit de hand. Een helikopter, een ziekenwagen en heel wat combi’s ter versterking snelden ter plaatse. Er werd meteen een perimeter ingesteld.

De toestand van de politieagent leek initieel ernstig, maar zou uiteindelijk minder zorgwekkend zijn. De eerste berichten spraken over bewusteloosheid, maar dat blijkt niet te kloppen. “Het lid van ons korps is ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht met de helikopter. Hij verkeert niet in levensgevaar”, licht korpschef Kris Depovere van de lokale Politie Kouter (Gistel, Jabbeke, Ichtegem, Oudenburg en Torhout) toe. De man des huizes werd gearresteerd. De politie ontfermt zich over zijn partner.