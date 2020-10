Poetshulp AZ Delta voor rechter na ontbloten geslachtsdeel in kamer bij patiënt Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

16u53 0 Ichtegem Een poetshulp van het AZ Delta moest zich woensdag op de rechtbank verantwoorden voor aanranding en openbare zedenschennis. Bij twee patiënten ontblootte hij in 2018 zijn geslachtsdeel.

De beklaagde uit Ichtegem kwam op 22 december 2018 op de kamer van een patiënt die halfzijdig verlamd was geraakt na een beroerte in het AZ Delta in Roeselare. Daar ontblootte hij op een gegeven moment zijn geslachtsdeel en vroeg de man om het aan te raken. Dat weigerde de patiënt. Een paar kamers verderop sloeg beklaagde dezelfde dag opnieuw toe. “Toen hij binnen ging in een kamer zat een patiënt halfnaakt in de zetel met een bedpan om te plassen”, zei het openbaar ministerie. “Hij zei dat hij het eens ging voortonen. Beklaagde ging met de bedpan in het toilet en kwam daarna terug naar buiten met zijn ontbloot geslachtsdeel.”

Het eerste slachtoffer is ondertussen overleden, de erfgenamen vragen een schadevergoeding van 1.250 euro. “Van aanraking van de penis en dus aanranding eerbaarheid is geen sprake”, pleitte de advocaat van de man uit Ichtegem. “Hij was aan het poetsen in de kamer toen een conversatie ontstond waarna hij zijn broek afdeed. Hij beseft wel ten volle dat wat hij gedaan heeft absoluut niet kan.” De man zelf bood zijn excuses aan. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 4 november.