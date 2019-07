Patrouille merkt vrachtauto in midden van struiken op Jelle Houwen

07 juli 2019

Tijdens een patrouille zaterdagavond rond 22 uur in de Koekelarestraat in Ichtegem merkten agenten van politiezone Kouter plots een lichte vrachtauto op, die in de struiken op het rond punt stond. De bestuurder, een 21-jarige man uit Ichtegem, was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Hij was niet in het bezit van zijn rijbewijs. Zijn wagen werd ingehouden en getakeld.