Organistor exclusieve poolparty’s terecht voor bedrieglijk onvermogen en sluikwerk: “vooral professionele praatjesmaker” LSI

26 augustus 2019

15u41

Bron: LSI 0

De 27-jarige jongeman die in 2015 en 2016 in Ichtegem en Oudenaarde twee exclusieve poolparty’s organiseerde onder de naam Treasure Pool Party wordt er van verdacht zich bedrieglijk onvermogend te maken en alles zonder inschrijving bij de kruispuntbank voor ondernemingen te hebben georganiseerd.

Via treasurepoolparty.com vatte Anthony M. uit Destelbergen in 2015 het plan op om exclusieve poolparty’s te organiseren. Via de website kondigde hij met veel toeters en bellen de eerste “classy high level poolparty met dj’s, barbecue, champagne- en ginbar, groot verwarmd zwembad en 9 topdj’s” aan. De locatie bleef een tijdje geheim en bleek zich uiteindelijk op 8 augustus 2015 in Ichtegem te bevinden. Volgens de Facebookpagina was het evenement uitverkocht met 300 aanwezigen. In de zomer van 2016 volgde een tweede poolparty in Oudenaarde, een tweedaagse met plaats voor telkens 400 aanwezigen en extra wellnesscorner.

Door de grote sier op sociale media kwam organisator M. in het vizier van het gerecht. Hij bleek op geen enkele manier ingeschreven als commerciële organisator en tal van leveranciers en personeel bleven onbetaald achter. “Geen professioneel organisator maar vooral professioneel praatjesmaker”, vond de openbare aanklager. “Schuldeisers blijven in de kou en geld dat op zijn rekening komt, sluist hij onmiddellijk weg.” Ze vroeg 3 maanden celstraf, een boete van 1.600 euro en de verbeurdverklaring van een geschatte opbrengst van 18.000 euro.

Anthony M. en zijn advocaat ontkenden dat hij zich bedrieglijk onvermogend maakte. Ze bekenden wel dat hij uit naïviteit en grootheidswaanzin een tijdlang de pedalen verloor en aan het zweven ging. “Op sociale media moet je je altijd beter voordien dan de realiteit en op den duur wordt je meegezogen”, pleitte zijn advocaat. “Stommiteiten. De zeepbel is uit elkaar gespat.” Alhoewel de Facebookpagina anders liet geloven, flopte de tweede poolparty in Oudenaarde blijkbaar compleet. Met de financiële hulp van zijn ouders worden op vandaag nog altijd schuldeisers afbetaald. M. vond ondertussen een vaste job in de horeca. Hij deed er alles aan om de geschatte opbrengsten van zijn poolparty’s te minimaliseren. Vonnis op 3 september.