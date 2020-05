Oppositiepartij CD&V kan zich niet helemaal vinden in Ichtegembon, gemeentebestuur verdedigt haar keuze Timmy Van Assche

27 mei 2020

19u02 0 Ichtegem In de jongste gemeenteraad werd een pakket van steunmaatregelen goedgekeurd om de lokale ondernemers te steunen. Eén van die actiepunten was de lancering van de Ichtegembon, een waardebon die inwoners bij Ichtegemse handelszaken kunnen inwisselen. CD&V, de grootste oppositiepartij, laat zich niet helemaal positief uit over die bon. Meerderheidspartij Liberaal 2018 reageert.

Tussen 1 juni en 15 juli kan iedereen online één of meerdere Ichtegembonnen aankopen om bij handelaars te spenderen. De gemeente, die de waarde met 20 procent verhoogt, stort het bedrag dan door naar de handelaar in kwestie. Het gemeentebestuur riep eerder al ondernemingen op om in te tekenen op de actie en de ‘Ichtegembonnen’ als betaalmiddel van klanten te ontvangen.

Bedenkingen

CD&V-fractieleider Frederiek Vermeulen plaatst toch enkele bedenkingen bij de Ichtegembon. “Op het moment van bespreking in de gemeenteraad was er in het voorstel geen enkele beperking en kon de bon bij iedere ondernemer gebruikt worden”, zegt Vermeulen. “Dit betekende dat bijvoorbeeld iemand die voor 12.000 euro werken aan zijn huis doet, daarvoor 2.000 euro van de gemeente kreeg. Bovendien was er ook niets voorzien met betrekking tot de uitbetaling aan de handelaars: wanneer en hoe gaan zij hun geld zien?", meent Vermeulen.

“Klassieke Vld-politiek”

“Kijk, wij willen zeker de lokale ondernemers, handelaars en landbouwers steunen. Daarbij moeten we hen ook motiveren om in te spelen op de online verkoop en leveringen aan huis, wat voor veel mensen het nieuwe normaal is. Wij hadden eerder geopteerd voor 50 euro aan bonnen per inwoner dat men vrij kon spenderen bij lokale handelaars. In tijden van de administratieve vereenvoudiging is het afwachten hoeveel ondernemers zich zullen registreren voor dit bonnensysteem, rekening houdend met al het papierwerk en contracten. En hoeveel mensen gaan de moeite doen om een bon te registreren op de website van de gemeente voor kleinere uitgaves? Het lijkt klassieke Open Vld-politiek”, prikt de fractieleider. “De inwoners die het zich kunnen permitteren, krijgen een duwtje, maar de kleintjes zoals onze lokale cafés of kappers worden niet geholpen. En laat ons niet vergeten dat er nog veel mensen met een warm hart voor de lokale economie liever niet alles via het internet doen. Ook jammer dat men de bonnen niet in het gemeentehuis kan kopen.”

Urgentie

Eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018), bevoegd voor financiën, is het niet eens met de visie van Vermeulen. “Het voorstel bevatte heel bewust een artikel waarbij de gemeenteraad aan het college de opdracht geeft om de procedure - ook technisch - uit te werken. Zo konden we tijd winnen en het systeem al in mei uitrollen. Anders moesten we wachten tot de gemeenteraad van juni, terwijl ondernemers in deze crisisperiode echt geen tijd te verliezen hebben. We dachten dat die urgentie voor alle raadsleden wel logisch zou zijn - maar daarin hebben we ons blijkbaar vergist.” Ondertussen wordt de uitrol van het systeem georganiseerd. “Lokale handelaars tekenen momenteel al volop in op het systeem. Onze keuze voor de ‘Ichtegembon’ is overigens ook in andere gemeenten succesvol is”, verduidelijkt Cobbaert.

“Inwoners vrij”

“We hebben ervoor gekozen om elke inwoner vrij te laten in de keuze hoeveel bonnen hij of zij wenst aan te kopen, er is wel een beperking. Op die manier kunnen we de lokale economie maximaal ondersteunen. Ik zie absoluut niet in waarom we op deze manier de lokale kappers en cafés niet zouden kunnen steunen - integendeel. Bovendien vergeet de oppositie hier melding te maken van onze hinderpremie van 250 euro bovenop de bon, die óók door de cafés en de kappers kan worden aangevraagd. Het voorstel van CD&V om iedereen gewoon 50 euro te geven zal weinig lokale handelaars echt helpen. Deze weinig effectieve maatregel kost bovendien handenvol geld: we spreken over minstens 700.000 euro.”

“Gemiste kans”

“Ik vind het, persoonlijk, een gemiste kans van CD&V om in de gemeenteraad mee de lokale ondernemers te helpen ondersteunen door hun schouders onder dit voorstel te zetten. Ze kiezen er voor om het politiek te spelen. Dat is het recht van de oppositie, maar ik wil daar verder eigenlijk geen polemiek over voeren. De inwoners en de ondernemers verwachten van ons beleidsmaatregelen, wij nemen onze verantwoordelijkheid met heel concrete acties.”