Opnieuw inbrekers op werf Bart Boterman

17 maart 2020

13u41 0 Ichtegem In de Engelstraat in Ichtegem is ingebroken in een afgesloten trailer op een werf. Dat stelde de eigenaar maandagmorgen vast, rond 6.40 uur.

Het slot werd opengebroken en er bleek een koevoet, enkele lijmklemmen en twee verlangkabels gestolen. De dieven hadden allicht gehoopt meer te vinden. Ook in de nacht van zaterdag op zondag werd gepoogd in te breken in twee trailers van op de werf in de Engelstraat. De poging mislukte echter. Mogelijk houden de feiten verband.