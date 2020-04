Oplossing in de maak voor parkeerproblematiek in Bekegem: gemeente koopt bouwgrond om nieuwe parking aan te leggen Timmy Van Assche

02 april 2020

21u30 0 Ichtegem In de dorpskern van Bekegem is er op vandaag een tekort aan publieke parkeerplaatsen. Daar zal het gemeentebestuur binnenkort een mouw aan passen. De gemeenteraad keurde de machtiging goed om over te gaan tot de aankoop van de gronden om er vervolgens een nieuwe parking aan te leggen.

De problematiek is algemeen bekend en bleek ook uit de inwonersenquête ter voorbereiding van het meerjarenplan. Ook in de aanloop naar de verkiezingen was dit een belangrijk thema voor de inwoners van het rustige polderdorpje. De kern van Bekegem telt weinig publieke parkeerplaatsen. Wanneer er bijvoorbeeld activiteiten plaatsvinden in het lokale cultuurcentrum Kouter, kan de nabijgelegen parking met zo’n dertig plaatsen de parkeerdruk niet aan. Kortom: het oplossen van deze problematiek werd als één van de prioritair te behandelen acties opgenomen in het meerjarenplan.

Eerste stap

“De aanpak van de Bekegemse parkeerproblematiek is een belangrijke actie die we deze legislatuur willen realiseren. Daartoe hebben we 500.000 euro in de meerjarenbegroting voorzien. Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we nu de eerste stap kunnen zetten door de aankoop van noodzakelijke gronden”, zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Deze eerste stap bestaat in het aankopen van bouwgrond in de Bekegemse dorpskern langs de Dorpstraat, recht tegenover de vrije basisschool.”

Tot 40 plaatsen

“We hebben een overeenkomst om drie loten bouwgrond (van in totaal acht, red.) aan te kopen in het centrum van Bekegem”, geeft eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) mee. “De loten zijn erg centraal gelegen en op wandelafstand van het gemeenschapscentrum De Kouter en de markt. Het terrein kent een totale oppervlakte van 1.189m2, waarvoor we 270.000 euro betalen ofwel 227 euro per vierkante meter. Onze diensten hebben berekend dat we hierdoor ongeveer 35 tot 40 extra parkeerplaatsen kunnen voorzien. Op die manier kunnen we de parkeerdruk laten afnemen en de overlast voor bewoners verminderen.”

2021

De gemeenteraad keurde tijdens een digitale zitting de machtiging goed om over te gaan tot de aankoop van de gronden. Vervolgens kan het schepencollege de aankoopprocedure verder afwerken. Een volgende stap is de inrichting van de parking zelf. “Daarbij zal ook voldoende aandacht worden besteed aan de noodzakelijke groenaanleg en om de parkeerruimte in te passen in de woonomgeving. De aanleg is ten vroegste voorzien in 2021", besluiten Bekaert en Cobbaert.