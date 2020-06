Opening op 13 maart viel in het water, nu begint restaurant Soete’rie op... 13 juni: “Ik ben echt niet bijgelovig” Timmy Van Assche

04 juni 2020

19u19 0 Ichtegem Stel. Je investeert keihard in het omvormen en inrichten van een oud pand tot een gloednieuw restaurant. Maar nét op de dag dat je wil openen, treedt de lockdown in werking. Om gek van te worden. Zaakvoerder Paul De Soete overkwam het enkele maanden geleden, maar staat nu te popelen om zijn eerste gasten te ontvangen.

We keren eventjes drie maanden terug in de tijd. Op 13 maart had Paul De Soete (42) alles in gereedheid gebracht om zijn restaurant te openen. Het moest een feestelijke opening worden in de gemeente waar Paul zowat de eerste helft van zijn leven heeft doorgebracht. Maar dan. Diezelfde vrijdag de dertiende ging de lockdown van de regering en Nationale Veiligheidsraad van kracht. Geen opening van De Soete’rie, dus.

“Alles stond klaar om die avond een mooie openingsreceptie te houden. Tot de avond ervoor waren we druk in de weer om alles tot in de puntjes klaar te hebben en de gasten te ontvangen. We hebben er verdorie zó hard aan gewerkt... om dan finaal alles te moeten annuleren”, vertelde Paul ons toen.

Afhaalgerechten

Na zowat drie maanden wachten op beterschap mag Paul ein-de-lijk zijn zaak in de Stationsstaat 2 openen. Op 13 juni dan nog wel. “Ik ben absoluut niet bijgelovig", knipoogt de chef en zaakvoerder. “Eind april besloot ik om alsnog afhaalgerechten aan te bieden. Dat heeft goed gewerkt, waardoor het verlies niet zo zwaar is dan eerst gedacht. Maar ik heb er ongelooflijk veel goesting in om volgende week zaterdag te mogen openen. Het eerste weekend is alvast volzet. Aan het concept dat ik voor ogen heb, verandert er niks. Ook de prijzen van de gerechten blijven ongewijzigd. In de zaak is er voorlopig plaats voor 20 gasten. Dat is ietsje minder dan de 28 couverts die ik aanvankelijk voorzien had. Ik heb ook tussendoor aardig moeten investeren in schermen van plexiglas, handgel en een speciale vaatwas.”

Info en reservaties: www.desoeterie.be en 0495/20.73.33.