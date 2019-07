Openbaar onderzoek naar gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek

Timmy Van Assche"

19 juli 2019

18u52 1 Ichtegem De provincie maakt, in samenwerking met de gemeente Ichtegem, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek. Met de aanleg van dit gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt het risico op wateroverlast bij hevige regenval in het centrum van Ichtegem beperkt.

Het aanpakken van de overstromingsproblematiek is één van de prioriteiten van de nieuwe beleidsploeg. Met dit openbaar onderzoek wordt een belangrijke stap gezet. De provincieraad heeft het RUP met bijhorend onteigeningsplan voorlopig vastgesteld. Daarbij worden stukjes landbouwgrond aangewend langs de Arthur Coussenstraat tegenover het kerkhof tot aan een bedrijf en vervolgens achter de tuinen van de huizen in de parallelle Mexicostraat. “Er moet namelijk een berm worden aangelegd in landbouwgebied", zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Er lopen gesprekken met landbouwers en de kerkfabriek over de gronden vanuit de provincie. De deputatie heeft ook al benadrukt dat dit COG-project er absoluut moet komen.” Dit RUP wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 11 oktober. Op dinsdag 20 augustus is er een infonamiddag in het gemeentehuis van Ichtegem op het Bruwierplein 1. Tijdens dit infomoment kan iedereen individueel vragen stellen over het project aan vertegenwoordigers van de provincie. “Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor dit moment”, laten de provincie en gemeente weten. Alle info: www.ichtegem.be.