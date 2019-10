Op zaterdag 26 oktober speelt Bekegem opnieuw met vuur Timmy Van Assche

16 oktober 2019

06u59 9 Ichtegem De pittoreske deelgemeente van Ichtegem is bekend vanwege het Sint-Laurentiusvuur, dat traditioneel wordt ontstoken om het volksfeest op gang te trekken. Liefhebbers van muziek en dans in een gezellige en warme sfeer rond het Laurentiusvuur mogen hier niet ontbreken.

De vele bezoekers maken van het event ‘Bekegem Speelt Met Vuur’ elk jaar een onvergetelijke belevenis. Op en rond de markt zijn vanaf 18 uur tal van activiteiten te beleven. Na de eucharistieviering is er een religieuze ommegang rond het kerkhof. Daarna wordt er opnieuw een heus ‘Laurentiusvuurwerk’ afgestoken. Aansluitend kan iedereen genieten van heerlijke hapjes en drankjes in het tentendorp bemand door de lokale verenigingen of enkele volksspelen uitproberen. Muzikaal wordt het vuur aan de lont gestoken door Et Encore, een gezonde portie folkrock om er meteen stevig in te vliegen. Daarna zorgt onze eigenste Bekegemse vuurartiest Dwayne Pyro voor een spectaculaire act met vuur en muziek. Tot slot zorgt de legendarische partyband met Oostkampse roots ‘Hard to Handle’ met hun comeback voor een reusachtig dans- en meezingfeest op het plein. De toegang is gratis.