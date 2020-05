Ook in Eernegem is er opnieuw markt Timmy Van Assche

19 mei 2020

14u21 0 Ichtegem Vanaf deze week is er terug vrijdagmarkt en boerenmarkt in Eernegem. Om te voldoen aan de opgelegde regels voor de organisatie van de markten, gaat de vrijdagmarkt evenwel door op het Kasseileggersplein.

“Hier hebben we zo’n 3.500 vierkante meter marktruimte om alles in veilige omstandigheden te laten doorgaan. Er is een aparte in- en uitgang aanwezig en er is een circulatieplan met éénrichtingsverkeer aangeduid met borden. We vragen alle bezoekers om zich hieraan te houden”, laat bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018) weten. “Er mogen maximum 90 personen tegelijk aanwezig zijn op de markt. Dit wordt ook geteld. Zowel het gemeentebestuur als alle marktkramers voorzien voldoende handontsmetting.” Mondmaskers zijn verplicht voor de marktkramers en hun personeelsleden. Voor de bezoekers zijn mondmaskers sterk aangeraden.

“Het is niet de bedoeling om op de markt te blijven rondhangen, een babbeltje te slaan of ter plaatse eten en drinken te consumeren.” Het lokaal bestuur roept op om steeds voldoende afstand te houden en geduldig te zijn als je naar de markt komt.

Ook de boerenmarkt gaat vanaf zaterdag 23 mei terug van start op het Kasseileggersplein. Ook “hier vragen we om het circulatieplan te volgen. Hou voldoende afstand en respecteer de hygiënemaatregelen”, besluit Segers.