Ondeugende pelgrimsliederen centraal tijdens nieuw Laurentiusconcert in kerk van Bekegem Timmy Van Assche

11 oktober 2019

18u43 0 Ichtegem Bekegem maakt zich op voor een nieuw Laurentiusconcert. Op zondag 20 oktober weerklinkt er ‘muziek op de weg naar Compostella’ in het pittoreske kerkje van Bekegem.

Pelgrims verplaatsten zich vroeger in groep. En in de groep, op weg naar Santiago de Compostella, werd vaak spontaan gezongen. Het ensemble Pandora2 en Ultreya sprokkelden een liederenschat uit alle hoeken van het oude Europa en creëerden op die wijze een overzicht van tien eeuwen volksdevotie, met Sint-Jakob als spilfiguur. De onderwerpen van de liederen zijn even divers als de nationaliteiten van de pelgrims. Vaak zijn de teksten ondeugend, dan weer strijdvaardig, klagend of plechtig religieus. Zeven uitvoerders en een arsenaal aan volkse instrumenten. Afspraak om 18 uur in de Sint-Amanduskerk in Bekegem. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro, aan de deur 12 euro. De voorverkoopplaatsen zijn het administratief centrum in Eernegem of het gemeentehuis in Ichtegem. Voor meer informatie kun je bij de dienst cultuur terecht via 059/34.11.46 of cultuur@ichtegem.be.