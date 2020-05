Ondanks coronamaatregelen verkoopt CD&V Ichtegem ruim 1.300 euro aan steunkaarten voor mugheli Timmy Van Assche

16u00 0 Ichtegem De mughelikopter mag rekenen op een nieuw financieel duwtje van de Ichtegemse afdeling van CD&V. Zij zamelden 1.365 euro in voor de snelle interventieploeg met de verkoop van steunkaarten.

Sinds 2018 organiseert CD&V haar jaarlijks ontbijt ten voordele van de mughelikopter. “Door het coronavirus zagen we ons echter verplicht om de editie van dit jaar te annuleren. Bijzonder pijnlijk, zeker omdat we vorig jaar bijna 900 mensen op de been konden brengen naar de sporthal van Ichtegem”, zegt afdelingsvoorzitter Frederiek Vermeulen. “Na zo’n topeditie konden we dan ook niet bij de pakken blijven zitten. Zeker niet nu de mensen uit de zorgsector onze steun meer dan ooit nodig hebben. We hebben daarom beslist om niet alleen elke avond te applaudisseren, maar om ook dit jaar geld in te zamelen voor de helden van bij ons. Ondanks de coronamaatregelen hebben we veel bezoekers kunnen overtuigen om een steunkaart te kopen. We zijn heel fier dat we toch ruim 1.300 euro konden inzamelen. Ondertussen blijven we hopen dat de federale regering aan een structurele oplossing werkt voor de mugheli.”