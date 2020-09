Oktoberkermis in Ichtegem vindt coronaproof plaats: “Typische sfeer zal zeker aanwezig zijn” Timmy Van Assche

24 september 2020

16u10 0 Ichtegem Na de succesvolle Ichtegemse Scapulierkermis deze zomervakantie en de septemberkermis in Eernegem gaat nu ook de traditionele Sint-Michielkermis begin oktober in Ichtegem gewoon door. “Anders dan anders, helemaal coronaproof en met een aparte horecazone, maar de kermissfeer zal zeker aanwezig zijn", zegt schepen Magali Segers (WIT).

Van 17 tot 19 juli was er de eerste kermis van het jaar in Ichtegem en onlangs was er een succesvol kermisweekend in Eernegem. “Hier konden we onze coronamaatregelen goed uittesten: het ontsmetten bij binnenkomst, een afgebakend parcours, werken met een strikt aantal bezoekers, een aparte in- en uitgang en het verplicht dragen van mondmaskers”, duidt Magali Segers. “Ook de kermisreizigers volgen alle regels op. We zijn dan ook blij dat we opnieuw de Sint-Michielkermis van 2 tot en met 4 oktober in Ichtegem kunnen organiseren. De coronamaatregelen worden opnieuw strikt toegepast.”

Concreet gaat de kermis door op vrijdag 2 oktober van 19 tot 23 uur, op zaterdag 3 oktober van 15 tot 23 uur en op zondag 4 oktober van 14 tot opnieuw 23 uur. Op zondag vindt ook de wielerwedstrijd GP Jules Vanhevel opnieuw plaats. Dit jaar is de koers voor beloften en elite zonder contract aan haar 94ste editie toe. De start is om 13.30 uur aan de sporthal van Ichtegem.

Meer informatie vind je op de website www.ddwvl.be.