Nog 10 dagen om Ichtegembonnen te kopen, 25.000 waardebonnen gingen al de deur uit Timmy Van Assche

21 augustus 2020

15u43 0 Ichtegem Nog tot eind deze maand kunnen inwoners Ichtegembonnen aankopen. De handelaarsactie, een initiatief van de gemeente om de lokale ondernemers te steunen na de lockdown, werd verlengd. Intussen gingen al meer dan 25.000 bonnen over de toonbank.

Het lokaal bestuur van Ichtegem had eerder al een gemeentelijke coronahinderpremie van 250 euro en de gunstmaatregel voor de markten ingevoerd. Een ander initiatief was de Ichtegembon in het leven geroepen: inwoners kunnen waardebonnen kopen aan 10 euro, maar de gemeente verhoogt de waarde naar 12 euro. De actie werd verlengd tot eind augustus. Tien dagen voor het einde van de actie, komt schepen Magali Segers (Liberaal 2018) met een tussenstand.

“Tussen 1 juni en 20 augustus werden al meer dan 25.000 Ichtegembonnen verkocht”, zegt de schepen van Lokale Economie. “Meer dan 300.000 euro is dus al richting de Ichtegemse handelaars gevloeid: ruim 250.000 euro door de inwoners en nog eens iets meer dan 50.000 euro door het lokaal bestuur. We zijn alvast blij met het succes van onze Ichtegembonnen.” De aangekochte bon(nen) kun je vanaf 1 september tot en met 30 april 2021 gebruiken bij de handelaar(s) waarvoor jij ze hebt aangekocht.

“De gemeente heeft 60.000 euro voor de Ichtegembonnen voorzien”, schetst burgemeester Jan Bekaert (WIT). “De aankoopperiode loopt nog tot en met 31 augustus 2020. We roepen al onze inwoners op om tijdens deze laatste dagen nog Ichtegembonnen aan te kopen. Er zijn er nog een kleine 5.000 beschikbaar.”

Alle informatie: www.ichtegem.be/ichtegembon