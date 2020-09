Nieuwe voorrangsregel voor Keibergstraat Timmy Van Assche

30 september 2020

17u49 0 Ichtegem In de Keibergstraat wordt de voorrangsregel aangepast. Wie in de straat rijdt, zal voorrang krijgen op de zijwegen.

De Keibergstraat verbindt de Engelstraat in het centrum van Ichtegem met de Diksmuidebaan. Onderweg passeer je onder meer het sportcentrum en de voetbalvelden van KVC Ichtegem. Na bevestiging in de gemeenteraad zullen bestuurders in de straat voorrang krijgen op verkeer komende uit de Zandstraat, Grintstraat, Sportlaan, Weidestraat en Hogebos. Er worden nog verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht. Hoofdreden om de verkeersregel te wijzigen is de eerdere aanleg van fietspaden en -stroken in de Keibergstraat zelf, waardoor inrijdend verkeer moet stoppen om fietsers voorrang te geven.