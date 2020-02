Nieuwe verkeersmaatregelen van kracht naar aanleiding van werken in en rond Eernegem Timmy Van Assche

12 februari 2020

00u37 0 Ichtegem Sinds maandag 13 januari zijn verschillende werkzaamheden gestart in opdracht van De Watergroep en Fluvius in en rond het centrum van Eernegem. Vanaf woensdag 12 februari gelden nieuwe verkeersmaatregelen.

De werken langs de Zedelgemsesteenweg en op het kruispunt Aartrijkestraat, Zedelgemsesteenweg en Mitswegestraat zijn afgerond. Het éénrichtingsverkeer langs de Zedelgemsesteenweg wordt dan ook opgeheven. Fluvius werkt wel nog verder in de Aartrijkestraat, schuin over supermarkt Okay. Hierdoor blijft het éénrichtingsverkeer in de Aartrijkestraat en de Achterstraat wél van kracht. De bussen van De Lijn volgen richting Oostende een omleiding, in de richting van Torhout behouden ze de normale reisweg.

Oostendesteenweg

Op woensdag starten de werken op het kruispunt Halve Bareel. Om het verkeer op de Oostendesteenweg vlot te laten doorstromen worden de vaste verkeerslichten op het kruispunt Halve Bareel vervangen door werflichten. Het verkeer op de Oostendesteenweg kan de Leugenboomstraat inrijden richting Koekelare en de Stationsstraat richting het centrum van Eernegem. Verkeer komende datzelfde centrum kan Eernegem niet uitrijden via het kruispunt en moet de omleiding via de Fabriekweg richting Zedelgemsesteenweg volgen. Verkeer komende uit Koekelare kan het kruispunt Halve Bareel niet uitrijden. Richting Oostende volgt dit verkeer de omleiding over Moere, in de richting Ichtegem volgt dit verkeer de omleiding over Koekelare. Verder wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd langs de Biezenstraat vanuit de Stationsstraat richting Zedelgemsesteenweg en langs de Moerdijkstraat vanuit de Leugenboomstraat richting centrum Ichtegem voor het lokaal verkeer. Deze werken zullen vermoedelijk tot half maart duren. Ook de dienstregeling van De Lijn wordt aangepast: de haltes tussen de Fabriekweg en het kruispunt Halve Bareel worden tijdelijk niet bediend. Er is een vervanghalte voorzien langs de Oostendesteenweg, ter hoogte van garage Devisch. Komende vanuit Oostende richting Eernegem/Torhout volgt de bus de normale reisweg.

Doel van de werken

Onder de Aartrijkestraat loopt op vandaag een belangrijke waterleiding richting Gistel, weliswaar dwars door het centrum van Eernegem. Deze waterleiding is sterk verouderd, wat de oorzaak is van de verschillende lekken de afgelopen jaren. Sinds oktober 2019 wordt een nieuwe hoofdleiding gelegd in de Zedelgemsesteenweg, die ervoor zorgt dat de hoofdleiding van het water niet meer door het centrum van Eernegem zal lopen.

Vervolg van de werken

Na het paasverlof, vanaf maandag 22 april, zal de waterleiding langs beide zijden in de Aartrijkestraat worden vervangen door een kleinere, lokale leiding. In dezelfde beweging zal het kruispunt Aartrijkestraat, Zedelgemsesteenweg en Mitswegestraat worden heraangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op veiliger verkeer. “De maximumsnelheid van 50 kilometer per uur wordt vaak niet nageleefd. Met behulp van een middengeleider zal de rijweg versmald worden. In combinatie met een asverschuiving moet dit de snelheid temperen ter hoogte van dit kruispunt”, klinkt het.