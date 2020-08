Nieuwe fiets- en wandelkaart zet leukste plekjes van Ichtegem in de kijker Timmy Van Assche

16u14 0 Ichtegem De provincie West-Vlaanderen lanceerde de actie ‘Ik Zomer West-Vlaams’, om het zomeraanbod in eigen gemeente, regio en provincie in de kijker te zetten. Ichtegem pakt zo uit met een gloednieuwe recreatieve en toeristische kaart voor een coronaveilige zomer in eigen gemeente.

“Onze gloednieuwe fiets- en wandelkaart is de belangrijkste actie binnen ‘Ik Zomer West-Vlaams’. Hierop vind je alle bewegwijzerde fiets- en wandelroutes in onze gemeente terug. Denk aan het Tijl en Nelepad, het Rozendaalpad en Bourgognepad, de Boskapelroute, Utfancroute en Richard Depoorterroute voor mountainbikers. Er is ook de de 4.000- en 10.000-stappenroute in Eernegem en Ichtegem”, geeft schepen van Toerisme Celesta Muylle (WIT) mee. “Ook de horecastopplaatsen, verkopers lokale producten - of korte keten -, bezienswaardigheden, speelpleintjes en de locaties van de ‘Kunstroute Ichtegem’ vind je op de kaart terug.”

De kaart is verkrijgbaar in het gemeentehuis van Ichtegem, bij de dienst cultuur in het administratief centrum in Eernegem of in de bibliotheken. Je kan ze ook downloaden op de gemeentelijke website.