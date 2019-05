Nieuwe blauwe zak wordt vanaf 5 juni gebruikt Timmy Van Assche

31 mei 2019

18u07 0 Ichtegem Vanaf 5 juni start ook in Ichtegem het gebruik van de nieuwe blauwe pmd-zak. V anaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het pmd.

In de nieuwe blauwe zak mogen vanaf woensdag 5 juni alle huishoudelijke plastic verpakkingen. Denk aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Ook plastic zakken en folies mogen allemaal in dezelfde zak gesorteerd worden. Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval. “Een goede zaak voor het milieu en de portemonnee”, zegt milieuschepen Celesta Muylle (WIT). “Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude zakken blijven onbeperkt geldig en mogen bovendien ook aangeboden worden voor ophaling mét de extra plastic verpakkingen.” De nieuwe zakken zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten: het gemeentehuis in Ichtegem, het administratief centrum in Eernegem, de bibliotheekfilialen, de gekende lokale handelaars en supermarkten. Ook aan de ophalingsdagen en de kostprijs verandert er niets. Meer informatie: www.ivoo.be of www.denieuweblauwezak.be.