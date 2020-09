Nieuw vervoerplan in de pijplijn: zo reis je vanaf 2022 met de bus van en naar Ichtegem Timmy Van Assche

22 september 2020

19u39 9 Ichtegem T ijdens de jongste gemeenteraad gaf Ichtegem een positief advies aan het ontwerp van het nieuwe Openbaar Vervoerplan dat op tafel ligt en in 2022 in voege treedt. Daarin staan volgens burgemeester Bekaert voldoende verbeterpunten om met de bus naar onder andere Oostende of Brugge te reizen.

De Vervoerregioraad Oostende heeft een nieuw vervoerplan uitgewerkt voor de regio. Dit gaat voor advies naar de gemeenteraden van de negen gemeenten die lid zijn, waaronder ook Ichtegem. “Het nieuwe plan zou begin 2022 in voege gaan", zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “De bedoeling van dit nieuwe vervoerplan is om beter in te spelen op de vraag van de gebruikers. Op plaatsen waar nu een grote vraag is, komen meer bussen. Op plaatsen waar weinig mensen de bus nemen - en soms zelfs lege bussen rijden - wordt de frequentie aangepast.”

Huidige pijnpunten

Het huidige vervoerplan heeft enkele nadelen, weet Bekaert. “Voor de schoolgaande jeugd is de verbinding van Ichtegem naar de middelbare school MMI in Kortemark een probleem, net zoals de buslijn 51 van Torhout naar Oostende. Die rijdt slechts om het uur. De bereikbaarheid van en naar Brugge voor de inwoners van Eernegem, de bereikbaarheid van en naar Oostende voor de inwoners van Ichtegem en het ontbreken van een verbinding tussen de deelgemeenten onderling zijn hier ook enkele voorbeelden van.”

De Engel

Er is beterschap op komst, zo geeft de burgemeester aan. “De problematiek van het MMI in Kortemark wordt aangepakt, omdat lijn 65 ontdubbeld wordt. Ook de combinatie van de buslijnen 50 en 51 met de buslijn 30 verbetert. Op beide lijnen zal je vanaf het kruispunt ‘De Engel’ om het halfuur de bus kunnen nemen naar Oostende via Westkerke en Gistel. De buslijn 30, tussen Brugge en Oostende over Jabbeke, Westkerke en Oudenburg is eveneens voorzien op halfuurfrequentie.”



Westkerke



Het staat vast dat Westkerke een belangrijk regionaal overstappunt wordt. Deze gegarandeerde aansluiting zorgt ervoor dat verschillende nieuwe verbindingen mogelijk zijn, zoals naar Brugge vanuit zowel Eernegem als Ichtegem. “Ook zou de buslijn 73 van Leke via Koekelare, Ichtegem, Eernegem en Aartrijke naar Brugge een extra mogelijkheid bieden voor het woon- en schoolverkeer op de spitsuren naar onze provinciehoofdstad.” Vanuit de vervoerregio Westhoek is ook een buslijn tussen Diksmuide en Torhout voorzien, die Koekelare en Ichtegem bedient.

Bekegem

Oppositiepartij CD&V betreurt het verdwijnen van de Belbus tussen Bekegem en Eernegem-Ichtegem. “Bovendien zal de bestaande buslijn 52 Oostende-Gistel-Jabbeke-Brugge vervangen worden door enkele bussen in de ochtend en ‘s avonds. Deze bussen zijn broodnodig voor de schoolgaande jeugd – kijk maar naar de overvolle bussen in de ochtend. Wie op het platteland woont, heeft ook recht op openbaar vervoer”, meent CD&V, die voorstander is van een ‘Ichtegembus’ die de deelgemeenten met elkaar verbindt.



“Er verdwijnt geen enkele lijn uit Bekegem”, benadrukt Bekaert. “Naast lijn 30 die in de onmiddellijke nabijheid van Bekegem passeert, gaat buslijn 31 Gistel - Brugge zes keer per dag voor het woon- en schoolverkeer door Bekegem. Daarnaast zullen de inwoners van Bekegem, tijdens de daluren, ook een beroep kunnen doen op een zogenaamde ‘flexbus’ die hen naar een overstappunt op het vaste busnet brengt.”