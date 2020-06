Na zowat 40 jaar verdwijnt berg afvalgrond uit Eernegem, ook in Ichtegem wordt letterlijk flink wat puin geruimd Timmy Van Assche

03 juni 2020

17u22 3 Ichtegem Dit jaar nog worden twee gigantische bergen met afvalgrond weggehaald uit zowel Ichtegem als deelgemeente Eernegem. Het gaat in totaal om zowat 7.000 kubieke meter grond, goed voor zo’n 700 volle vrachtwagens.

Op twee plaatsen wordt afvalgrond van gemeentelijke wegenwerken verzameld: bij de werkplaats in de Bruggestraat in Eernegem en op de site Desimpel, achter de bibliotheek in de Engelstraat in Ichtegem. Telkens er bijvoorbeeld een voetpad wordt uitgebroken of landelijke weg wordt hersteld, wordt het puinafval daar naartoe gebracht. “De bergen met afvalgrond zijn historisch gegroeid, jaar na jaar. De berg in Eernegem is bijvoorbeeld zo’n veertig jaar oud”, zeggen schepen van Openbare Werken Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) en burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Het is hoog tijd dat hier iets aan gedaan wordt. Wij kunnen al die grond niet zelf afvoeren en saneren. In totaal gaat het om 7.000 kubieke meter grond en puin (voorzichtig geschat op ongeveer 10.500 ton, red.), waar toch 700 vrachtwagens voor zullen nodig zijn om alles af te voeren.”

De gemeente wil de grond zo snel mogelijk weg krijgen. “De berg in Eernegem neemt veel plaats in op de site van de werklieden. Die ruimte kan bijvoorbeeld gebruik worden om materiaal en machines te stockeren. We hebben ook plannen om hier onze centrale werkliedenplaats voor de hele gemeente in te richten”, zegt Cobbaert. “Bovendien ligt de grond in Ichtegem op een perceel dat al zo’n vier jaar geleden werd verkocht aan sociale woonmaatschappij De Mandel. Het is dus de hoogte tijd om actie te ondernemen.” De totale opruiming wordt geraamd op een goeie 230.000 euro.