Muziekfestival Plectrum blikt terug op topeditie met ruim 1.600 bezoekers Timmy Van Assche

25 augustus 2019

14u35 2 Ichtegem Muziekfestival Plectrum verwelkomde op vrijdagavond 500 gasten en op zaterdag nog eens 1.100 bezoekers. “Mede dankzij het mooie weer blikken we terug op een fantastische editie”, zegt Ives Deprez van de festivalorganisatie.

De vrijdag stond in het teken van de betere en talentvolle metalbands. Tangled Horns, Carneia en MIAVA stonden met een stevige set op de planken. De band Psychonaut moest in laatste instantie afzeggen, maar met Off the Cross strikte de festivalorganisatie een meer dan waardige vervanger. “Het is nu het derde jaar dat we op vrijdagavond metal programmeren en met 500 bezoekers scoren we alvast heel goed”, merkt Deprez op. “Op zaterdag zetten we opnieuw in op tribute bands en lokten we 1.100 muziekliefhebbers. Daarmee is het gezellig druk op het festivalterrein, waarbij iedereen ruimte heeft om comfortabel naar de bands te kijken. Doe Maar Na bracht heel wat sfeer in de keet en Pearl Jamming en Letz Zeppelin waren absolute topacts. We mogen gerust spreken over een super editie. Op een bepaald moment moesten we zelfs in allerijl nog drank bijhalen. Eerst en vooral is er natuurlijk het mooie en zalig warme weer. En ons vernieuwde, grotere podium heeft ook indruk gemaakt. Niet alleen het publiek gaf positieve reacties en een goeie respons, maar ook de bands kregen een extra boost waren onder de indruk. Bovendien brachten ook mensen van muziekfestivals Alcatraz en Grensrock ons een bezoekje, wat goed is voor het leggen van contacten en het tonen van onze professionele werking.”

Plectrum blijft ook milieu hoog in het vaandel dragen. Zo wordt alle plastic van het terrein geweerd en worden dranken in milieuvriendelijke PLA-bekers geserveerd. “En de ‘zuipkaarten’ zijn voor de helft uit stro vervaardigd. We geloven dus meer dan ooit in een milieuvriendelijke aanpak”, zegt Deprez. “Alleen voor de plastic spanbandjes vinden we voorlopig geen ecologisch alternatief. Wie hierover tips heeft, mag ons steeds contacteren." Plectrum vindt volgend jaar plaats op 21 en 22 augustus. “Het festival blijft gratis. Toegegeven: het is elk jaar een kwestie is van een goed doordacht budgettair beleid te voeren en elke euro slim te investeren.”