Motorrijder (31) komt om het leven na zware aanrijding in Eernegem Bart Boterman

14 maart 2020

18u05 262 Ichtegem In de Oostendsesteenweg in Eernegem is zaterdagnamiddag rond 16.30 uur een motorrijder om het leven gekomen door een verkeersongeval. De hulpdiensten waaronder de mugheli kwamen massaal ter plaatse maar die hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer, een man van 31 jaar, stierf ter plaatse.

De motorrijder reed in de richting van Gistel. Een auto die voor zich uit reed, vertraagde en zou de Jokweg inslaan. De motorrijder zou volgens de getuigen de auto hebben willen inhalen en reed pal in de flank van het voertuig. Het slachtoffer kwam twintig meter verder tegen een tuinmuur terecht. Zijn motorfiets belandde achter de tuinmuur. De bestuurder van het aangereden voertuig verloor door de klap de controle over zijn stuur en reed in op een distributiekastje en de tuinmuur. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Ambulance en mugheli waren snel ter plaatse maar meerdere reanimatiepogingen mochten niet baten. De brandweer kwam erbij om een tent over het lichaam te plaatsen en de brokstukken op de ruimen. De begrafenisondernemer werd verwittigd door de politie die de vaststellingen deed, getuigenverhoren afnam en het verkeer regelde. Volgens Sylvianne Michiels, woordvoerster van de lokale politie Kouter, is een verkeersdeskundige aangesteld door het parket.