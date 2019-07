Met Kosmetiques opent Kyani Vanhooren haar eigen schoonheidssalon: “Ik ben mijn ouders erg dankbaar” Timmy Van Assche

01 juli 2019

17u11 0 Ichtegem In de Torhoutbaan 5, bij het rondpunt van De Engels, is een nieuw adresje geopend: Kosmetiques Nails & Beauty. In het schoonheidssalon van Kyani Vanhooren (22) kan je terecht voor talrijke behandelingen.

Iedereen in de regio kent de dagbladhandel van Heidi Vanparys en Frank Vanhooren, dat al meer dan twintig jaar op hetzelfde adres huist. Maar Heidi en Frank hebben nu in hun zaak een aparte ruimte ingericht met en voor hun dochter Kyani. Als schoonheidsspecialiste presenteert ze verschillende behandelingen. “Iedereen kan hier terecht voor onder meer kunstnagels, medische pedicure, ontharing, het epileren van wenkbrauwen en complete lichaamsmassages”, vertelt Kyani. “Nadat ik een nieuwe uitdaging zocht, volgde ik een intensieve cursus bij Syntra en een erg leerrijke stage bij collega-specialiste Me Time in Ichtegem. Al snel was ik helemaal in de ban van lichaamsverzorging en ‘beauty’. Na enkele lessen wist ik meteen dat dit voor mij een passie was. Ik vind het ontzettend leuk om mensen te helpen en te soigneren - dit voelt niet aan als werken”, glundert Kyani. “Ik heb ook echt het gevoel dat ik mensen daadwerkelijk help om ongemakken, zoals eelt of eksterogen, aan te pakken. Er zijn klanten die na een deugddoende voetverzorging het gevoel hebben op wolkjes te lopen. Daar doe je het voor, hé. Ik ben mijn ouders ook ontzettend dankbaar voor hun steun bij de opstart van mijn eigen zaak.” Je kan Kosmetiques voor een afspraak bereiken op 0478/23.56.07 of kyani.vanhooren@hotmail.com.