Mercedes brandt uit in garage van ouderlijke woning naast salons De Vrede Siebe De Voogt

08 augustus 2019

13u47 7 Ichtegem In de ouderlijke woning naast salons De Vrede in Ichtegem is donderdagvoormiddag brand uitgebroken. Een Mercedes in de garage brandde volledig uit. De rest van het huis liep rookschade op, maar is niet onbewoonbaar.

De brandweer van Gistel werd even voor 11 uur opgeroepen voor een brand in de Moerdijkstraat in Ichtegem. Het vuur bleek zich te situeren in een woning naast salons De Vrede, waar de moeder van de zaakvoerders woont. “Een Mercedes die in de garage stond, had vuur gevat”, zegt majoor Frank Vanhixe. “Bij onze aankomst was het zicht bij nul. De ruimte hing vol met een dikke zwarte rook.” De brandweer had de situatie uiteindelijk relatief snel onder controle. Een tweede wagen die in de garage stond, bleef gevrijwaard. “Enkel de Mercedes brandde volledig uit. Overal in de woning is er rookschade, maar niet in die mate dat ze onbewoonbaar is. Er is enkel flink wat opkuiswerk nodig.” De brand ontstond volgens de brandweer door een technisch defect in de buurt van de autobatterij. Tijdens de interventie was de Moerdijkstraat een tijdlang plaatselijk afgesloten voor het verkeer.