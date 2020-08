Man (32) steekt wagen én vervangwagen ex in brand: “Hij kon relatiebreuk niet verkroppen” Bart Boterman

07 augustus 2020

15u05 0 Ichtegem Een man (32) is aangehouden nadat hij tot twee keer toe brand stichtte bij de wagen van zijn ex in Ichtegem. Zowel haar eigen auto als haar vervangwagen gingen in vlammen op. “Mijn cliënt heeft bekend. Hij kon de relatiebreuk niet verkroppen en deed dit uit zinsverbijstering. Hij heeft spijt”, zegt zijn advocaat Jorn Verminck. Er is ook een psychiater aangesteld.

De eerste autobrand dateert van 29 juli, in de Vossebeekstraat in Ichtegem. De Peugeot 206 vatte vuur en brandde nagenoeg volledig uit. Initieel ging men uit van een accidentele brand door bijvoorbeeld kortsluiting. Maar toen de vervangwagen op 1 augustus ook uitbrandde, een Renault Clio, zou dat te veel toeval zijn geweest. Iemand moest de wagens moedwillig in brand hebben gestoken.

Al snel leidde het onderzoek naar M.B., de ex van het slachtoffer uit Ichtegem. Hij werd snel opgepakt. Op zijn smartphone vond de politie screenshots van de routebeschrijving naar de nieuwe woonst van de vrouw. Hij bekende de feiten. “De brandstichting kadert in de relationele sfeer. Mijn cliënt kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij stichtte brand uit zinsverbijstering en was bovendien ook onder invloed van pillen. Het ging niet goed met mijn cliënt”, duidt advocaat Jorn Verminck.

Mentale toestand onderzoeken

Hij werd door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van brandstichting. De raadkamer bestendigde die aanhouding vrijdagmorgen, voor minstens een maand. “Mijn cliënt beseft nu de ernst van zijn daden. Hij heeft spijt. De raadkamer heeft ook een psychiater aangesteld om zijn mentale toestand te onderzoeken”, voegt Verminck nog toe.