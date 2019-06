Lindsay’s Chocolates lanceert eigen biertje nu zomermaanden aanbreken Timmy Van Assche

07 juni 2019

18u17 5 Ichtegem Chocolatier Lindsay Veryser voegt een eigen blond bier aan haar assortiment toe. “Het brouwsel krijgt allicht een vast plekje in ons assortiment”, vertelt ze.

In Lindsay’s Chocolates in de Stationsstraat 96 kan je voortaan ook het eigen huisbier op de kop tikken. “De winkel bestaat nu zo'n half jaar en het leek me een leuk idee om deze ‘verjaardag’ in de kijker te zetten met een biertje. Bovendien staat Vaderdag voor de deur. En natuurlijk breken er mooie, zomerse dagen aan waarop het gezellig is om te genieten met een fris pintje”, vertelt Lindsay. Het blonde bier is best stevig met 7,5 graden. “We willen het alvast een vaste plaats geven in ons aanbod. Het pas alvast netjes in onze geschenkmandjes vol lekkere chocolade", besluit Lindsay. Een flesje kost 3,5 euro.