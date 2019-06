Leerlingen Vrije Basisschool en De Zandkorrel bekampen elkaar in schaaktornooi Timmy Van Assche

06 juni 2019

12u22 2 Ichtegem De kinderen van de Eernegemse Vrije Basisschool en MPI De Zandkorrel namen het tegen elkaar op in een vriendschappelijk schaaktornooi.

In totaal namen 40 kinderen deel aan het tornooi. Na het startschot heerste er een ongekende stilte en opperste concentratie. “Een echt kippenvelmoment", zegt Franky Douvere, coördinator van De Zandkorrel. “Schaken biedt tal van voordelen: het stimuleert het strategisch en probleemoplossend denken, en concentratievermogen. Ook het sociaal-emotioneel aspect van dit eeuwenoud spel mag niet onderschat worden. Spelers brengen respect op voor de tegenpartij. Het elkaar ‘een goede partij’ wensen bij aanvang en slot, en omgaan met winst en verlies biedt in tijden van digitalisering een boeiend ‘offline’-alternatief.” Na afloop kregen ze een diploma mee naar huis. Het schaakmoment over de schoolnetten heen zal meer dan waarschijnlijk een vervolg kennen.