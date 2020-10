Laurentiusconcert wordt geschrapt, kunstenares Mia Moureaux krijgt wel verdiende hulde Timmy Van Assche

09 oktober 2020

16u31 4 Ichtegem Het traditionele Laurentiusconcert in Bekegem op zondag 25 oktober vindt niet plaats. Ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. In de plaats van het concert komt een coronaproof en gratis toegankelijke hulde aan kunstenares Mia Moreaux op zaterdag 24 oktober om 20 uur.

Op zondag 25 oktober zou Laurentiusconcert plaatsvinden met vocaal ensemble Incensum. Deze concertreeks is heel populair en meestal snel uitverkocht. “Aangezien we slechts een beperkt aantal mensen in de kleine kerk van Bekegem op veilige afstand kunnen plaatsen, kan ook deze organisatie niet doorgaan. We wilden dit evenement echter niet helemaal opgeven”, zegt schepen van Cultuur Celesta Muylle (WIT). “Nu lokale kunstenares Mia Moreaux in 2020 knap 70 jaar is geworden, is de tijd meer dan rijp om even stil te staan bij haar nationale en internationale carrière. Intussen heeft Mia werken staan en hangen in zowat alle Europese landen en ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Jordanië, Australië, Japan, Zuid-Amerika en zelfs in de Verenigde Arabische Emiraten”, vertelt de schepen.

Het event zal worden opgeluisterd door hoboïste Anne-Leen Gevaert uit Torhout. Ze studeerde in 2017 af aan het Lemmensinstituut als ‘Master in de Muziek’ met de hobo als specialiteit, doceert aan de Torhoutse Academie en is dirigente van het koor Lamidore.

“Het wordt een luchtige bespreking tussen Mia Moreaux en Eric Petit, gedocumenteerd door beelden op groot scherm. Naast de lezing zal iedereen met een smartphone ook een korte wandeling rond de Laurentiusommegang kunnen maken. Via de ‘ErfgoedApp’ vertelt Mia Moreaux zelf over het ontstaan van en de betekenis achter elk deel van de ommegang. Ook in de kerk en op de Markt krijg je wat meer toelichting rond Bekegem, Laurentius en Mia Moreaux.”

Deze korte erfgoedwandeling kan iedereen individueel maken vanaf 24 oktober na het downloaden van de ErfgoedApp in de Google Play Store of de iStore. Meer info: www.erfgoedapp.be.

Het evenement is gratis, maar reserveren is nodig via cultuur@ichtegem.be , uiterlijk tegen vrijdag 23 oktober.