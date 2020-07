Kwetsbare kinderen krijgen deze zomervakantie extra steun met vrijetijdspakket en speelpleinbon Timmy Van Assche

10 juli 2020

13u30 3 Ichtegem Het gemeentebestuur heeft steunmaatregelen goedgekeurd om kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen ondanks de coronacrisis een mooie zomervakantie aan te bieden. Het gaat om vrijetijdspakketten en waardebonnen voor de speelpleinwerking.

De coronalockdown was voor iedereen een moeilijke periode. “Maar beeld je eens in dat je een kind bent in een maatschappelijk kwetsbaar gezin, met weinig financiële mogelijkheden en dus vaak geen tot weinig ontspanningsmogelijkheden of hobby’s”, stemt schepen van Sociale Zaken Willy Hosten (WIT) tot nadenken. “Kinderen moeten na deze lastige periode een mooie zomer tegemoet kunnen gaan. Daarom brachten we samen met onze sociale dienst de kwetsbare kinderen en jongeren in kaart. Met het schepencollege beslisten we om aan 201 Ichtegemse kinderen een kwaliteitsvol vrijetijdspakket aan te bieden, met de focus op duurzaam buitenspeelgoed.”

Speelpleinbonnen

Het lokaal bestuur voorziet hiervoor in 6.000 euro. Het Huis van het Kind kreeg ook een subsidie van precies 1.868,67 euro. “Daarbovenop krijgen deze 201 kwetsbare kinderen en jongeren vijf speelpleinbonnen ter waarde van 6 euro”, vervolgt schepen van Jeugd Tina Ledaine (Liberaal 2018).

“Daarmee kunnen deze kinderen een week gratis naar de speelpleinwerking komen. Door de coronamaatregelen werkt de speelpleinwerking met een reservatiesysteem. Ouders moeten hun kind(eren) online inschrijven en onmiddellijk betalen. Dat is voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben niet altijd evident. Dankzij deze speelpleinbonnen krijgen ze wat extra ademruimte.”