Kunstparcours kan tóch doorgaan: “Geen feestelijk jubileum, maar toch ruimte voor veilige cultuurbeleving” Timmy Van Assche

16 juli 2020

06u28 0 Ichtegem Nadat heel wat culturele en toeristische activiteiten in het water zijn gevallen, heeft de gemeente Ichtegem een ‘light’ versie van haar zomerprogramma voorgesteld. Daarin is echter wel voldoende aandacht voor het succesvolle Kunstparcours.

De gemeente start de zomervakantie traditioneel met de opening van ‘Zomer in Ichtegem’, de overkoepelende naam voor alle culturele evenementen die tijdens de zomermaanden plaatsvinden. “Zomer in Ichtegem zou dit jaar aan een jubileumeditie toe zijn”, duidt schepen van Cultuur Celesta Muylle (WIT). “We zijn ermee gestart in 2006, nadat we op de verjaardagstentoonstelling van onze lokale kunstenaar Irénée Duriez in 2005 de eerste contacten hadden gelegd. Corona boycot dus onze vijftiende editie”, zucht de schepen.

Wat valt weg?

“De openingsreceptie bij Irénée Duriez, alle andere recepties, evenals de kunstlezing - waar we vorig jaar mee gestart zijn, trouwens -, het optreden bij Katy de Bock en het optreden tijdens de finissage van ID eSt vallen volledig weg”, geeft Muylle nog mee. “Normaal leggen we ook een bus in die alle locaties van het Kunstparcours aandoet, maar ook deze rijdt dit jaar niet uit.”

Er zijn opnieuw negen kunstlocaties in Groot-Ichtegem en omstreken waarbij een twintigtal kunstenaars werk exposeren Schepen van Cultuur Celesta Muylle (WIT)

Gratis brochure

Ondanks die aanpassingen is er nog voldoende ruimte voor kunst en beleving met een aangepaste organisatie van het Kunstparcours. “Hier brengen we op een veilige manier toch kunst en cultuur aan de dag”, glundert de schepen. “Er zijn opnieuw negen kunstlocaties in Groot-Ichtegem en omstreken waarbij een twintigtal kunstenaars werk exposeren. Alle locaties vind je ook terug in een brochure die je gratis kan downloaden via www.ichtegem.be/zomer-in-ichtegem of op afspraak kan afhalen in het administratief centrum in Eernegem, in het gemeentehuis van Ichtegem of in de bibliotheken.”

Praktisch

De verschillende kunstlocaties zijn zijn telkens open op zaterdag en zondag van 13.30 tot 19 uur. Van 18 juli tot en met 13 september kan je terecht bij Irénée Duriez en gastkunstenaar Distel (Keibergstraat 6), Johnny Werkbrouck en gastkunstenaar Julien Delagrange (Schoolstraat 16, Wijnendale). Van 18 juli tot en met 30 augustus houdt Dirk Santens (Swolstraat 4) samen met gastkunstenaars Valerie Decleer en Jean-Luc Verpoucke een open atelier. Vaste klant in het rijtje is de beeldentuin van Mia Moreaux (Eernegemsestraat 120, Westkerke) met verschillende gastkunstenaars. In dezelfde periode gooit ook Katy De Bock (Zeeweg Zuid 29, Aartrijke) met gastkunstenaars AnuschB, Christèle Devriendt en Jan Desmarets de deuren open. Tot slot komen er nog tal van artiesten aan bod tussen 1 en 30 augustus. Kunstcollectief iD eST in de kerk van Bekegem samen met kunstenaars Daniël Joseph en Peter Simoen bijvoorbeeld. Atelier De Maretak (Kapelleweg 20) doet een groepstentoonstelling met Kornul, Marleen Vandewalle en Yvi De Backer. De kerk van Ichtegem is het decor voor de fototentoonstelling Jour et nuit en Madelief. Lieven Debrabandere (Moerdijkstraat 28, Moere) zet zijn beeldentuin en atelier open met gastkunstenaars Lieven Demunter en Christien Dutoit.