Kunstenfestival PLAN B verlaat Bekegem: “Jammer, maar terugkeer is niet uitgesloten” Timmy Van Assche

31 juli 2019

13u26 0 Ichtegem Na vier edities verlaat PLAN B voor het eerst haar vertrouwde thuisbasis in Bekegem, deelgemeente van Ichtegem. Vorig jaar klokte het kunstenfestival nog 700 bezoekers. De organisatoren gaan nu in Brugge en Gent een nieuwe uitdaging aan. “Toch sluiten we een terugkeer naar Bekegem niet uit.”

Bekegem telt zowat duizend inwoners en geldt als één van de mooiere dorpjes in onze regio. Elk jaar is er het vuurspektakel ‘Bekegem speelt met vuur’ en de Laurentiusconcerten in de plaatselijke kerk. Toch liet PLAN B in 2015 een wind van vernieuwing waaien door het dorp. “Kunst blijft te vaak iets voor een klein publiek in de grote steden. We dokterden een laagdrempelig festivalconcept uit om actuele kunsten binnen een nieuwe context te laten bloeien: ons geboortedorp Bekegem”, vertelde medeorganisator Leontien Allemeersch destijds in onze krant. Performance, muziek, theater, workshops en installaties in de publieke ruimte zetten Bekegem op de kaart. Maar daar komt nu een eind aan. “Het werd tijd om eens te herbronnen, daarom lassen we een sabbat in", vertelt Allemeersch. “Begrijp me niet verkeerd: PLAN B was zeker een succes, de organisatie liep steeds prima en de reacties bij het publiek en bewoners waren heel positief. Elk jaar vonden meer mensen de weg naar Bekegem. Maar wij zochten een nieuwe uitdaging en nieuwe mogelijkheden kruisten ons pad. We sluiten een terugkeer naar Bekegem niet uit, hoor - we beginnen het al een beetje te missen.”

Gent en Brugge

De organisatoren wijken nu voor het eerst uit naar Brugge en Gent en worden er co-curator - een bewijs dat hun werk in Bekegem wordt gewaardeerd. “Ons kunstenfestival ruilen we dit jaar in voor twee nieuwe uitdagingen op een atypische presentatieplek in de stad: havenfestival Konvooi van 30 augustus tot en met 1 september in Brugge en en straatkunstfestival Sorry not Sorry op 28 en 29 september in Gent. Het gaat om twee nieuwe samenwerkingen, waarbij we voor het eerst als co-curator van het platteland richting Brugse en Gentse wateren trekken.” Alle info vind je op www.kunstenfestivalplanb.be.

“Jammer”

“Het is jammer dat PLAN B vertrekt uit Bekegem, maar we kunnen de jonge organisatoren uiteraard niet tegenhouden”, reageert cultuurschepen Celesta Muylle (WIT). “Het festival was een absolute meerwaarde voor Bekegem en heel Ichtegem. Bovendien waren de reacties van zowel het publiek als de inwoners lovend”, bevestigt de schepen. “Omdat kunstenaars vaak in het dorp zelf verbleven, was er veel interactie. PLAN B is logischerwijs steeds opnieuw welkom in Bekegem. We wensen ze alvast oprecht veel succes als co-curator.” Liefhebbers kunnen alvast terecht bij kunstenparcours Zomer in Ichtegem, waar ook deelgemeente Bekegem aan bod komt met werk van Paul Perneel en Boudewijn Perneel in de plaatselijke kerk. Komende zondag om 10.45 uur komt polyvalent kunstwetenschapper Matthias De Groof van de Universiteit Antwerpen zijn kijk op kunst en esthetica toelichten.