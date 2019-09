KSA vraagt gemeente om heem terug in ere te herstellen. “We nemen dit dossier ernstig”, zegt schepen Ledaine (Liberaal 2018) Timmy Van Assche

03 september 2019

17u48 2 Ichtegem ‘KSA bij Tijl en Lamme’, zo heet de jeugdvereniging officieel, heeft een brief geschreven naar het gemeentebestuur en alle raadsleden. Daarin vraagt ze actie te ondernemen om de lokalen in de Koekelarestraat 7 te renoveren. Vorig jaar werd het gebouw door de veiligheidsdiensten afgekeurd en sindsdien vond de KSA elders onderdak. “We nemen dit dossier alvast heel ernstig”, laat schepen Ledaine weten.

Kort na haar zomerkamp schreef de KSA een brief naar alle raadsleden van de gemeente. De oproep was duidelijk: ‘we willen graag terug in ons heem’. Dat heem is de voormalige congregatiezaal van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius en dateert uit 1864. Eind vorig jaar bestempelde de brandweer het gebouw niet langer als veilig. Zo zijn er stabiliteitsproblemen met het gebouw en ontbreekt er bijvoorbeeld ook een tweede brandladder. “In oktober-november vorig jaar moesten we noodgedwongen verhuizen naar de Engelkerk", vertelt hoofdleider Thijs Vandendriessche. “Maar dit is geen goeie oplossing op lange termijn. Zo zijn er maar drie lokalen voor vijf groepen. In totaal telt onze jeugdvereniging tussen de tachtig en negentig kinderen. We willen het gemeentebestuur en alle politici een signaal geven dat we maar wat graag terug willen keren naar ons ‘oude’ heem.”

“Ernstig dossier”

Schepen van Jeugd Tina Ledaine (Liberaal 2018) geeft de jongeren alvast moed. “We nemen dit dossier heel ernstig. Er wordt een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd en een architect is al aangesteld. Het plan dat de ontwerper zal opmaken, zal rekening houden met de noden en wensen van de KSA. Het is dan aan het schepencollege om een vergunning aan te vragen, een bestek op te maken en aanbesteding op te starten. Uiteraard zullen we nog terugkoppelen naar de jeugdvereniging. Ook de brandweer, de provincie en nutsmaatschappij Aquafin zullen advies geven.” Het pand heeft bijvoorbeeld ook nog enkel glas en is amper geïsoleerd. De zolder van het gebouw zal allicht de functie van opbergruimte krijgen. Volgens een eerste voorzichtige schatting van de renovatie zou de renovatie zowat 200.000 euro kosten.