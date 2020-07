Kruispunt Halve Bareel vanaf 6 juli eventjes afgesloten Timmy Van Assche

02 juli 2020

06u00 0 Ichtegem Sinds enkele maanden wordt er hard gewerkt in en rond het centrum van Eernegem, met name in de Aartrijkestraat, Zedelgemsesteenweg en Oostendesteenweg. Dit waren voorbereidende werkzaamheden om de waterleiding in de Aartrijkestraat volledig te vernieuwen. Van 6 tot en met 19 juli gebeurt een eindafkoppeling aan de waterleiding en zal het kruispunt terug gedeeltelijk worden afgesloten.

Langs de Zedelgemsesteenweg en Oostendesteenweg tot voorbij het kruispunt Halve Bareel in Eernegem werd een nieuwe hoofdwaterleiding gelegd. Eind april werd het kruispunt Halve Bareel voorlopig vrijgegeven voor het verkeer. In de tussentijd werden verschillende watertesten en -stalen afgenomen. “Deze waren allemaal positief", laat bevoegd schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) weten. “Hierdoor kunnen de werken aan het kruispunt ook effectief afgewerkt worden. Specifiek gebeurt er vanaf 6 tot en met 19 juli een eindafkoppeling. Hierdoor worden opnieuw tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd voor een periode van twee weken.”

Concreet

De vaste verkeerslichten op het kruispunt Halve Bareel worden uitgeschakeld en vervangen door werflichten. Het verkeer op de Oostendesteenweg kan de Leugenboomstraat inrijden richting Koekelare en kan de Stationsstraat richting centrum Eernegem. Verkeer komende vanuit centrum Eernegem kan niet uitrijden via het kruispunt Halve Bareel. Dit verkeer moet de omleiding via de Fabriekweg richting Zedelgemsesteenweg volgen om zo Eernegem uit te rijden. Verkeer komende vanuit Koekelare kan het kruispunt Halve Bareel niet uitrijden. Richting Oostende volgt dit verkeer de omleiding over Moere. Richting Ichtegem volgt het verkeer de omleiding over Koekelare. Deze omleidingen staan in Koekelare aangegeven. Verder wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd langs de Biezenstraat vanuit de Stationsstraat richting de Zedelgemsesteenweg en langs de Moerdijkstraat vanuit de Leugenboomstraat richting het centrum van Ichtegem voor het lokaal verkeer.

Bewonersbrief

Lijnbus 51 zal gedurende deze periode een omleiding volgen. “Op dit ogenblik zijn de vervanghaltes nog niet gekend bij De Lijn. Deze zullen van zodra beschikbaar op de gemeentelijke website en sociale media gedeeld worden”, geeft Cobbaert nog mee. “De inwoners en handelaars van de betrokken straten krijgen een uitgebreide bewonersbrief met meer informatie. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de technische dienst van de gemeente via 059/34.11.20.” Na afloop van deze werken zal begin augustus de langverwachte renovatie van de waterleiding in de Aartrijkestraat gebeuren. Meer info hierover geeft de gemeente later vrij.