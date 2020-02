Krokusvakantie ingekleurd met tal van (nieuwe) activiteiten Timmy Van Assche

20 februari 2020

16u47 0 Ichtegem De krokusvakantie staat voor de deur en in Ichtegem worden extra veel activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur. Dat laat bevoegd schepen Tina Ledaine (Liberaal 2018) weten.

Van maandag 24 tot vrijdag 28 februari zijn de kinderen van het eerste leerjaar tot het tweede middelbaar welkom in de sporthal van Ichtegem in de Keibergstraat. Tussen 8.30 tot 16.15 uur wordt daar het krokussportkamp ‘Future Games’ ingericht. ‘Nieuwe sporten of sporten in een nieuw kleedje’, dat is het devies. Je maakt al zeker kennis met kinbal, tchoukbal, poullbal en lacrosse en ook met nieuwe spelvormen van klassieke sporttakken. Deelnemen aan het kamp kost 67,50 euro. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Crea- en fantasiekamp ‘Feest in Rio’

Ook van maandag 24 tot vrijdag 28 februari zijn kinderen vanaf de peuterklas tot en met het zesde leerjaar welkom in gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in Eernegem in de Westkerkestraat 53. Van 8.30 tot 16 uur is er het crea- en fantasiekamp ‘Feest in Rio’. In een knotsgekke en feestelijke sfeer wanen de kinderen zich op het grootste carnaval ter wereld, in Brazilië. Deelnemen kost 75 euro. Ook hier zijn slechts een beperkt aantal plaatsjes meer vrij.

Voor- en naopvang

Tijdens onze kampen voorziet de gemeente telkens opvang voor de start en achteraf. Vooropvang gebeurt door buitenschoolse kinderopvang de Kastaar (Ichtegem), de Kornuit (Eernegem) en de Kapoen (Bekegem). Naopvang gebeurt door BKO de Kastaar (Ichtegem) en de Kornuit (Eernegem). Voor de voor- en naopvang hoef je niet te reserveren. Er wordt gratis busvervoer voorzien vanuit de buitenschoolse kinderopvang richting de kampen. “Zo kun je als ouder zorgeloos je kind(eren) naar onze kampen sturen”, zegt de schepen. “Bij inschrijving kan je aangeven of je vervoer nodig hebt. Kinderen die om 16.15 uur niet werden opgehaald, gaan met de bus mee naar de Kastaar of de Kornuit.” Inschrijven voor onze kampen doe je via www.ichtegem.be/krokusvakantie.

De Caravanne on tour

De Caravanne on Tour is er de hele krokusvakantie lang voor onze tieners, telkens van 8.30 tot 17 uur. Verzamelen gebeurt aan de conciërgewoning van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem (Bruggestraat). Op maandag 24 februari is er een workshop graffiti. Op dinsdag 25 februari staat een uitstap naar Outsider Coast gepland en wordt de longboard uitgehaald. Op woensdag 26 februari wordt er samen gekookt, gegeten en naar een film gekeken. Twee activiteiten zijn al volzet: het lasershooten op donderdag 27 februari en een zwempartij in Kortrijk op vrijdag 28 februari. Inschrijven voor De Caravanne on Tour doe je via www.ichtegem.be/krokusvakantie.