Koppel ontkent brandstichting in eigen huis, leugendetector geeft hen gelijk Siebe De Voogt

24 mei 2019

14u06 0 Ichtegem Een koppel uit Ichtegem staat in de Brugse rechtbank terecht voor brandstichting. Twee jaar geleden brak brand uit in hun slaapkamer, maar beide beklaagden ontkennen met klem dat zij het vuur aanstaken. Een leugendetectortest draaide recent in hun voordeel uit.

De brand in de woning van A.M. (28) en M.C. (30) dateert van 16 juli 2017. Het koppel zat die morgen beneden te ontbijten met hun kinderen toen in hun slaapkamer een matras in brand vloog. “Toen de brandweer aankwam, was het vuur al grotendeels gedoofd”, sprak de procureur vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank. “De schade was wel aanzienlijk. Volgens de deskundige werd het vuur op de matras aangestoken. Ik wil hier niet per se strenge straffen vorderen, maar wil dat de twee beklaagden eindelijk eens hun verantwoordelijkheid nemen.”

Leugendetector

A.M. en M.C. blijven tot vandaag beweren dat ze onschuldig zijn. Op hun eigen vraag legden ze een test af aan de leugendetector, die geen leugenachtige reacties kon blootleggen. “Mijn cliënten zijn niet hoogopgeleid, dus zouden die test nooit kunnen misleiden”, pleitte hun advocaat Stijn Leliaert. “Wat zou hen bezield hebben om in hun eigen woonst brand te stichten? Hun eigen verzekering was niet in orde en ze hadden al een woning gevonden om te verhuizen. Dat huis was immers een pand zonder verwarming en met een vochtproblematiek. Het is niet onmogelijk dat iemand anders het vuur aanstak. Het raam van de slaapkamer stond altijd open, dus via de daken kon iemand anders makkelijk binnenglippen.”

Het Openbaar Ministerie hecht weinig geloof aan het verhaal van het koppel. Volgens de procureur legden ze immers tegenstrijdige verklaringen af. “Mijnheer beweerde dat hij bij het uitbreken van de brand naar boven liep, maar de slaapkamerdeur niet kon openen door de hitte. De deskundige stelt in zijn verslag echter dat die deur moet opengestaan hebben tijdens de brand.” Uitspraak op 14 juni.