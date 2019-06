Kopjesdagen strijken opnieuw neer in centrum van Eernegem Timmy Van Assche

17 juni 2019

19u36 0 Ichtegem De Kopjesdagen, op het einde van juni, vormen elk jaar een hoogtepunt voor alle inwoners. Het programma wordt nu bekend gemaakt.

Op zaterdagavond 29 juni organiseert Unizo Eernegem op de markt een spectaculaire lasershow gevolgd door een groots Kopjesfeest met dj AVD Productions. Er zullen ook hapjes en drankjes te verkrijgen zijn. Op zondag 30 juni kan je vanaf 10 uur de jaarlijkse geiten- en schapenmarkt bezoeken op het Heilig Hartplein. In de Stations- en Aartrijkestraat zorgen honderden getunede cars uit binnen- en buitenland opnieuw voor een dol schouwspel. De jaarlijkse rommelmarkt palmt vanaf 6 uur ’s morgens de Westkerkestraat en zijstraten in. Vanaf 11 uur kan je net zoals vorig jaar terecht op het foodtruckfestival in samenwerking met Best Pittig Ichtegem. Ook verschillende lokale verenigingen, zoals KVLV Eernegem-Bekegem, KLJ Eernegem, SK Eernegem, Femma, Time Out en Curieus Ichtegem zorgen voor een mooi aanbod aan heerlijke drankjes. Ook de schapen- en geitenmarkt is opnieuw van de partij.

Middagprogramma

Na de middag is er kinderanimatie met een pop-up kinderspeeldorp voor de kerk en een toffe kinderdiscoshow door De Feesttherapeut op het grote podium. Daarna gaat het feest verder tijdens het Kopjesfestival. Om 15.45 uur opent het lokale dansorkest Duo Danny & Marleen traditiegetrouw het feestgebeuren. Daarna maken ze het podium vrij voor talent van eigen bodem. Zo komt de Bekegemse Jantien Jonckheere optreden en ook Kortemarknaar Nick Beernaert, bekend door zijn deelname aan The Voice van Vlaanderen, zal voor ons zingen. Als kers op de taart zijn er optredens van Lissa Lewis om 18 uur en niemand minder dan ambiancemaker Bart Kaëll. Discobar In-Motion zal de Kopjesdagen opnieuw geweldig afsluiten.