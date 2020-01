Klachtenregister telt precies 50 meldingen Timmy Van Assche

29 januari 2020

16u28 0 Ichtegem Het afgelopen jaar noteerden de gemeentelijke diensten precies vijftig klachten en meldingen in haar zogenoemde klachtenregister.

Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt van de klachten voor het college en de gemeenteraad. “Het is de bedoeling om, in tegenstelling tot het verleden, klachten en meldingen veel sneller aan te pakken en op te volgen. Vooral het terugkoppelen naar de persoon die een melding deed, gebeurt nu veel sneller”, zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “De klachten zijn van heel uiteenlopende aard, van een kapot voetpad tot defecte straatlamp en openbare werken. Klachten over de dienstverlening zijn zo goed als onbestaande. Sommige problemen, zoals een losstaand paaltje, kunnen we snel oplossen. Voor andere dossiers zijn er meer inspanningen nodig." Het klachtenregister wordt samengesteld op basis berichten die de gemeentelijke diensten binnenkrijgen per telefoon, mail, via de website of de gemeentelijke Facebookpagina. Tijdens de volgende gemeenteraad wordt het klachtenregister van 2019 besproken.