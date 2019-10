Kinder -Jeugdjury opnieuw van start, al veertig leerlingen schreven zich in Bart Boterman

01 oktober 2019

17u29 0 Ichtegem In Groot-Ichtegem gaat woensdag de tweede Kinder- en Jeugdjury van start. Een jury van kinderen en jongeren recenseert dit schooljaar acht boeken om dat daarna met elkaar te bespreken in de bibliotheken van Ichtegem en Eernegem. Liefst veertig leerlingen, zowel uit het lager onderwijs als middelbaar, hebben zich ingeschreven.

De juryleden krijgen een lijst van acht boeken per jaar om te beoordelen. Vijf keer per jaar komen ze samen in leesgroepjes in de bibliotheken, om de boeken te recenseren. Het gaat om een initiatief van KJV, de gemeente Ichtegem en de bibliotheken, voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar. De leesgroepen zijn opgedeeld in leeftijdscategorieën.

De startmomenten vinden plaats woensdag om 13 uur in de bibliotheek van Ichtegem en vrijdag om 18 uur in de bibliotheek in Eernegem. De juryleden krijgen elk hun eerste boek mee naar huis en ontmoeten de andere juryleden. Wie dan aanwezig is, kan zich nog inschrijven. Ook kinderen en jongeren met dyslexie zijn welkom.