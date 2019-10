Kandidaten gezocht: gemeente stelt negen adviesraden opnieuw samen, waaronder drie nieuwe initiatieven Timmy Van Assche

17 oktober 2019

17u30 3 Ichtegem Het lokaal bestuur Ichtegem maakt werk van de nieuwe samenstelling van de gemeentelijke adviesraden voor de periode 2020 - 2025. Alle bestaande adviesraden werden grondig geëvalueerd, maar tegelijk zijn er drie gloednieuwe raden in het leven geroepen. “Om zo écht te kunnen weerspiegelen wat er leeft in de gemeente onder alle leden van de bevolking”, motiveert het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen. De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s. Om alle burgers de kans te geven om te participeren, werd een folder met de voorstelling van de verschillende adviesraden in elke brievenbus van de gemeente bedeeld. Naast de bekende cultuur-, jeugd-, sport-, senioren-, milieu- en bibliotheekraad zijn er ook drie nieuwe adviesorganen. De welzijnsraad moet het gemeentebestuur adviseren rond medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en zelfs op materieel vlak. Ook de raad voor lokale economie, landbouw en handel is nieuw. Met stip genoteerd staat het ondernemingsvriendelijk maken van de gemeente. Tot slot is de adviesraad voor het gezin nieuw, inclusief het lokaal overleg voor kinderopvang. Deze wil het gemeentebestuur bijstaan rond verschillende thema’s over het gezin, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Wie zich geroepen voelt om lid te worden van één van deze adviesraden, kan zich kandidaat stellen via www.ichtegem.be/adviesraden tot ten laatste op 31 oktober. Meer info: 059/34.11.20 of communicatie@ichtegem.be.

