Jongeman zwaar gestraft nadat hij dronken aan de kant wordt gezet en weer wegrijdt Jelle Houwen

01 juli 2019

12u48 0 Ichtegem Een 34-jarige man uit Ichtegem werd zwaar gestraft door de politierechter in Veurne nadat hij het op 3 februari wel erg bont maakte.

Agenten van politiezone Polder zagen hem toen aan hoge snelheid over de weg rijden. Hij haalde snelheden van 145 waar 70 mocht en van 100 waar 50 mocht. Omdat er geen exacte snelheid kon gemeten worden werd hij vervolgd voor onaangepaste snelheid. Toen hij aan de kant werd gezet legde hij een ademtest af van 2.23 promille. De man speelde prompt zijn rijbewijs kwijt maar dat deerde hem niet. Nauwelijks even later troffen diezelfde agenten hem alweer achter zijn stuur aan en opnieuw legde hij een positieve ademtest af. Deze keer blies hij zelfs 2.35 promille. “Hij had in tussentijd niets gedronken maar het was de alcohol die wat beginnen werken was”, sprak zijn advocaat. De man kreeg in totaal 8.800 euro boete, de helft met uitstel. Hij is ook voor bijna een half jaar zijn rijbewijs kwijt, waarvan 2 maanden en 45 dagen met uitstel. Doordat hij opnieuw wegreed en dus stuurde spijts verval kreeg hij ook drie maanden cel met uitstel.