Jonas (31) sterft bij zwaar ongeval in Ichtegem: wagen gaat diverse keren over de kop Mathias Mariën & Siebe De Voogt

25 januari 2020

14u54 84 Ichtegem Een 31-jarige man uit Ichtegem is vrijdagnacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval langs de Zedelgemsesteenweg. Jonas Bonny overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde even na middernacht. Het slachtoffer woont in de buurt en verloor langs de Zedelgemsesteenweg de controle over zijn stuur, even voorbij het kruispunt met de Veldschoolstraat. De Opel ging aan het slippen, belandde in de berm, ging diverse keren over de kop en werd uiteindelijk tegen twee bomen gekatapulteerd. De hulpdiensten snelden nog massaal ter plaatse, maar konden geen hulp meer bieden aan de jonge dertiger. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens de politie Kouter zijn de omstandigheden van het ongeval duidelijk en werd er daarom geen verkeersdeskundige aangesteld. De baan was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Op sociale media wordt teneergeslagen gereageerd op het overlijden van Jonas Bonny. Onder meer het VTI in Torhout, waar de dertiger vroeg school liep, postte iets op hun Facebookpagina. “Heel sereen buigen we hoofd... We vernemen het overlijden van oud-leerling Jonas Bonny”, staat er te lezen. “Jonas studeerde af in het schooljaar 2007-2008 in het zevende jaar auto-elektriciteit.”